Большинство мужчин его не просто любят, а обожают. Для них минет это самая приятная, а порой и наиважнейшая часть интима. Поэтому женщины которые мастерски владеют искусством орального секса, особенно популярны в нашей сфере. К ним ходят в первую очередь именно за этим. На этой странице попробуем разобраться как правильно делать минет мужчине.

А главное если знать как сосать парню, это быстрый и приятный способ снять напряжение. У меня есть коллеги, с которыми договариваются на короткую встречу, исключительно чтобы им сделали приятно ртом.

Вспомним те же порно фильмы: на улицах кого-то снимают, только за тем, чтобы дать отсосать член. В жизни все иначе, разумеется, но то, что минет для кого-то предпочтительней часовой встречи — факт.

Безусловно, чтобы доставить райское наслаждение недостаточно просто туда-сюда делать головой. Для этого нужны особенные фишки, чтобы встреча запомнилась надолго и ему, и тебе.

Как отсосать член парню чтобы он был на 7 небе от счастья

Об этом меня часто спрашивают подписчицы, да и я давно держала на примете эту тему.

Для начала раскрою секрет: в хорошем отсосе нет никакого секрета!

В этом деле отсутствуют правила и схемы, главное — энергетика и страсть, с которой девушка может накинуться на младшего друга своего партнера. Он это обязательно почувствует — эмоции первостепенны.

Вместе с тем можно встретить много особенных пожеланий. Самое популярное — горловой минет. Особенно возможность засунуть член в самую глубь ценят обладатели больших агрегатов, ну или у кого чуть больше среднего. Весь их член оказывается в теплоте рта, они могут его там задержать, а если еще умеешь горлышком делать жим-жим, то их блаженству нет предела.

Конечно, спасибо порно за популярность горлового, спрос огромный. Некоторые знакомые эскортницы решаются из-за этого на радикальные меры — удаляют гланды. Но по своему опыту скажу, что рука хирурга не требуется, лишь тренировки. Постепенно уйдет рвотный рефлекс, дискомфорт, а вот статус крутой горловой минетчицы нет.

Обладательницы этого навыка особенно высоко ценятся в нашей сфере. Также любят обращать внимание на отсутствие “ручной работы”. Нет, руками можно помогать, быстрее качается кровь, да и кому-то нравится такая поддержка. Но если вы делаете это только ротиком, то показываете себя более… искушенной. Гости это замечают.

В процессе обязательно нужно поглядывать на него. Благодаря томным взглядам они закипают еще больше. А главное, что когда вы видите его кайф, то автоматом тоже возбуждаетесь. Зрительный контакт очень важен!

Отдельный пункт — слюни для члена мужчины

Они помогают лучше заглатывать и скользить, можно поплевать на член, побить по язычку — такие порнофишки любят. Однако некоторые мужчины, которые против подобного, у них слюни вызывают брезгливость.

Еще во время отсоса лучше быть музыкальной. Причмокивания, стоны, кто умеет горловой — обязательно делаем глок-глок. Можно еще игриво разговаривать, комментировать действие, но нужно следить за реакцией — не все любят.

Для многих важно, чтобы мы не обходили вниманием окрестности. Мошонку следует облизать, нежно засосать левое яйцо, правое, провести язычком у самого основания.

Но это чувствительная зона, нужна осторожность!

Пикантным дополнением может быть еще анилингус: необязательно долго вылизывать его попку, но в качестве акцента самое потрясающее ощущение. Конечно, важна гигиена (мужчины, к вам обращаюсь).

Также необходима тактичность: им, как и нам, нравится, когда ласкают живот, ноги, бедра, сжимают зад. В минете очень важно разнообразие, никакой монотонности, иначе это превращается в механику и встречу сразу забывают. Меняем темп, чередуем нежность и эротику с горячностью и интенсивностью, не забываем про игру язычком.

Не скрою, мне потребовалось время, чтобы качественно ублажать горлышком, убирать/добавлять зубки, чувствовать, когда он уже близок, когда он полностью в моей власти. Как же приятно видеть на его лице блаженство. Знать, что это сделала ты и его оргазм твоя заслуга. Это потрясающее чувство.

Поверьте, все мужики обожают, когда им вкусно и качественно сосут, да и неважно — дома, в машине, на природе, главное -удовольствие. И мой ротик в этом знает толк.

Как правильно сосать член парню

Минет — это одно из самых приятных удовольствий для мужчин и несмотря на это, любят его далеко не все. Гигиеничность не нравится, неудачный опыт, чувствительности нет. Все равно, эти ласки упускать нельзя. Правда оба партнёра должны к ним нормально относится, иначе ничего путного не выйдет. Как можно сделать приятный минет, если ты этого не хочешь?

Должна быть отдача, чувства, а не только заученные движения. На технике будет нудно и не так приятно, как должно. И кстати, мужчинам лучше не отвлекать девочек от процесса. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Ну и тихонько подсказывайте где приятнее.

А теперь давайте к тонкостям и техникам.

Головка пениса — очень чувствительное место полового члена. Потому что здесь находятся нервные окончания. По неопытности девушки творят с ним такое. О чём парни не всегда могут даже рассказать Например, как можно хватать член словно он отбойный молоток и жестко, мощными движениями, массировать вверх-вниз? Это больно, неприятно и мало кому понравится.

Ласки должны быть нежными, легкими, ритмичными, разнообразными и постоянно меняется. Так вы сможете наблюдать где ему приятнее, а где нет. Плавно наращивать возбуждение. Только начала, а пост уже получается увесистым. Поэтому ограничимся парочкой техник, для начала.

Обязательно покажите своей второй половинке, это стоит попробовать. — Встаньте на колени. Обхватите пенис ртом. Не сжимайте губы вокруг ствола. Начинайте вращать головой по часовой или против, чтобы пенис крутился у вас во рту, словно колесо. Постоянно меняйте направление вращения. Наслаждайтесь стонами.

Можно хорошо возбуждать мужчину заигрываниями с яичками. Для этого приподнимите пенис, чтобы добраться до области под мошонкой. Нежно массируйте языком эту область и плавно поднимайтесь сначала к яичкам, а затем по всей длине пениса.

Обхватите пенис не глубоким захватом. Оближи область уздечки. После этого освободите член. Можете комбинировать эту методику с вращениями головой влево/вправо.

Уздечка — это место, где кончается крайняя плоть и начинается кожа. Самая чувствительная зона на всей поверхности члена. Творите с ней своим языком как можно больше пошлостей.

Как правильно делать минет мужчине

Как высосать душу мужчины через член ч2 Чтобы не запариваться и сделать приятно, достаточно облизать свои губы и обхватить ими головку члена. После чего вертите им из стороны в сторону по линии уздечки. Это самая легкая техника.

Вообще, цель минета не должна быть в скорости. Чем дольше он не кончает, тем ярче будут оргазмы.

Чтобы оттянуть кульминацию, сожмите основание пениса большим пальцем и интенсивно имитируйте языком спазмы, как при эякуляции.

Только вот ещё что:

Средняя глубина рта составляет 7–9 см.

Длина члена — от 10 до 14+ см.

Когда мужчины готовы кончить, они входят как можно глубже.

Тут есть два варианта:

Дать ему войти и перейти в глубокое горло Либо отодвинуться.

Если этого не сделать, вас может вырвать!

С глубоким горлом может быть тошнота, зависит от того, как сильно у вас расслабленна гортань. Удобнее всего делать такой минет когда девушка, лежит на спине и её голова лицом вверх свисает с кровати.

И да! Следите за мужиком, он не должен ДВИГАТЬ ТАЗОМ. А то быть беде, потеря контроля в глубоком горле. Привет рвота.

Как делать глубокий минет

Коротко о главном Пост для девушек

Не бойтесь выглядеть неловко или сделать что-то неправильно.

Не равняйтесь на порнозвезд: у них это может выглядеть красиво и эффектно, но мужчина никаких причинах чувств при этом не испытывает. А в вашей постели может случиться не самая эстетичная картина, зато оба партнёра будут на вершине блаженства.

Потренируйтесь. Глубокий минет — это навык. А значит качество приходит с опытом. У вас есть фаллоимитатор? Подарите свои не самые удачные попытки ему.

Дышите через нос и сконцентрируйтесь на том, чтобы расслабить горло. Иногда будет появляться тошнота, игнорируйте её. Просто постарайтесь расслабить горло.

При появлении рвотного рефлекса перестаньте двигать член (фаллоимитатор), а подержите его во рту, не вынимая.

Запаситесь оральным лубрикантом на водной основе. Слюны в качестве смазки иногда недостаточно, из-за этого при проникновении может появиться дискомфорт. Они бывают очень вкусные Вам не захочется останавливаться.

Гигиена. Можно намекнуть, но лучше поговорить прямо и предложить принять душ партнёру (можно совместно) перед глубоким минетом.

Конец раздела

Как глотать сперму

Почему девушкам неприятно глотать после минета? Когда на дню у тебя минимум по 4–5 клиентов, кому-то из них всё-равно придется делать минет. Благо чаще всего они хотят в презервативе и глотать ничего не приходится. Но бывают уникумы, которым прям НАДО.

Я заметила что в зависимости от того, что, мужчина до этого употреблял в пищу — зависит консистенция, запах и привкус спермы. Более детально изучив вопрос, мне стало понятно почему девушки не всегда любят её “глотать” или просто держать во рту.

Если за 2–3 часа до минета вы покурили, выпили алкоголь, поели рыбки — это отразится на вкусе эякулята и вашей второй половинке он может быть неприятен.

Не курите за три часа до минета. Вкус табака горчит;

Пейте только красное десертное вино — если хочется алкоголя. Оно смягчит послевкусие от спермы. Но не крепче, иначе сперма станет слишком горькой; — Чтобы улучшить свойства своей спермы, можно например съедать каждый день баночку йогурта с плиткой шоколада. Но не переусердствуйте, потому что из-за лишней молочки — семенная жидкость становится тягучей и вязкой;

Фрукты тоже влияют на сперму. Ананас сделает её сладко, от цитрусовых может появится горечь с кислинкой, банан сделает слишком вязкой, терпкий арбуз излишне жидкой;

В общем, если хотите чтобы вашей второй половинке было приятнее — ешьте побольше фруктов, мяса и шоколада.

В завершение хочу подвести итог. Чтобы научится делать классный минет мужу, надо его полюбить. И чтобы проще и легче было научиться сосать член видео одно из лучших в YouTube.